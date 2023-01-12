Шамил Хуснутдинов назначен директором АНО «Рубин»

Директором Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Рубин» назначен Шамил Хуснутдинов, информирует пресс-служба казанцев. С 2004 по 2019 год Хуснутдинов занимал аналогичную должность в хоккейном клубе «Ак Барс».

Ранее «Рубин» объявил об уходе бывшего генерального директора Рустема Сайманова и назначении на пост президента клуба Марата Сафиуллина. Также было объявлено об образовании нового юридического лица – Автономной некоммерческой организации «Рубин». Полномочия учредителя организации возложены на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.



«Рубин» набрал 37 очков в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. В следующем туре казанцы сыграют с «Кубанью». Встреча состоится 5 марта 2023 года.