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Гончаренко: В. Березуцкий сейчас живёт в Барселоне. Говорит: «Хочу работать в «Эспаньоле»

Гончаренко: В. Березуцкий сейчас живёт в Барселоне. Говорит: «Хочу работать в «Эспаньоле»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, что приглашал Василия Березуцкого в тренерский штаб екатеринбургского клуба.

«Звал Васю в «Урал» — было дело, обсуждали с ним эту ситуацию. Вася решил взять паузу, договорились ещё поговорить зимой.

Василий сейчас в Барселоне, решил пожить там. Говорит мне: «Хочу работать в «Эспаньоле». «Барселону» мне не надо». Ну, Вася на юморе, как обычно.

Работа с Васей в «Краснодаре»? Мне было легко забрать его в «Краснодар», потому что я сказал ему: «Вась, я тебя и Лёху хорошо знаю. Вы работать вместе не можете». У них были бы постоянные стычки. Братья слишком сильные личности. Да, они встанут спина к спине и пойдут против кого-то, но вместе они работать не могут», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»:

«Больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше». Откровенный Гончаренко «Больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше». Откровенный Гончаренко
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