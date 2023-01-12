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Кафанов высказался по поводу возможного перехода России в АФК

Кафанов высказался по поводу возможного перехода России в АФК
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Напомним, на данный момент российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА.

«Знаком ли я с азиатской вратарской школой? Не так, как с европейской, конечно. Могу только сказать, что потихоньку и незаметно уровень вратарей растёт и в Азии. Чемпионат мира это показал. Уровень азиатского футбола вырос в целом, так что уровень вратарей там соразмерен уровню полевых игроков.

Моё мнение по поводу возможного перехода в АФК? Есть вопросы, которые трудно предугадать. Есть плюсы и минусы. Чего из них больше, не могу предсказать. Хотелось бы играть официальные матчи и бороться за путёвку на чемпионат мира где бы то ни было», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Россия остаётся в Европе, а не бежит в Азию. Что будет дальше? Россия остаётся в Европе, а не бежит в Азию. Что будет дальше?
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