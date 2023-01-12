Кафанов высказался по поводу возможного перехода России в АФК

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Напомним, на данный момент российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА.

«Знаком ли я с азиатской вратарской школой? Не так, как с европейской, конечно. Могу только сказать, что потихоньку и незаметно уровень вратарей растёт и в Азии. Чемпионат мира это показал. Уровень азиатского футбола вырос в целом, так что уровень вратарей там соразмерен уровню полевых игроков.



Моё мнение по поводу возможного перехода в АФК? Есть вопросы, которые трудно предугадать. Есть плюсы и минусы. Чего из них больше, не могу предсказать. Хотелось бы играть официальные матчи и бороться за путёвку на чемпионат мира где бы то ни было», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».