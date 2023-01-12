Гончаренко: вернуться в ЦСКА? Не знаю, что будет завтра. Нельзя быть категоричным

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о возможном возвращении в московский ЦСКА в будущем.



«Вернуться в ЦСКА? Я не знаю, что будет завтра. Нельзя быть категоричным. Да, есть мнение, что нельзя возвращаться, но есть тысяча примеров, когда успешно возвращались и по два, и по три раза. Но я сейчас в «Урале» и не хочу больше ни о чём думать», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Гончаренко входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сезоне-2015/2016. Затем белорусский специалист возглавлял команду с декабря 2016 года по март 2021-го. Работая в ЦСКА, Гончаренко один раз стал чемпионом страны и дважды — серебряным призёром.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»: