«Чем сложнее, тем интереснее». Кухарчук — о переходе в «Торпедо»

Российский полузащитник Илья Кухарчук высказался о переходе в московское «Торпедо». Ранее футболист выступал в подмосковных «Химках».

«Я очень рад, что удалось решить все формальные вопросы и я подписал контракт с чёрно-белыми. «Торпедо» – это великая команда с потрясающей историей. Я обязан максимально выкладываться на каждой тренировке, в каждой игре. Выступать за «Торпедо» – гордость для меня.



Ключевую роль текущее турнирное положение клуба точно не играло. В прошлом году я уже оказывался с «Химками» в аналогичной ситуации: перед весенней частью чемпионата мы шли на последнем месте, но в итоге сумели остаться в Премьер-Лиге через стыковые матчи. Чем сложнее, тем интереснее. Я не привык идти по лёгкому пути. Надеюсь, всё будет отлично!» — приводит слова Кухарчука официальный сайт «Торпедо».