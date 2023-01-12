«Я хорошо понимаю его требования». Кухарчук — о работе с Талалаевым

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук рассказал о работе с главным тренером чёрно-белых Андреем Талалаевым до перехода в московский клуб.



«С Андреем Викторовичем мы вместе работали в молодёжной сборной, «Волге», «Тамбове», «Химках». В общей сложности это больше 100 матчей. Конечно, мне очень важно, что главный тренер хочет видеть меня в команде. Мы давно знаем друг друга, я хорошо понимаю его требования. Талалаев позвонил и сказал: «Илюх, давай снова поработаем вместе!», я согласился.



С кем из «Торпедо» ещё знаком? Знаю достаточно многих. Помню, с Сашей Рязанцевым мы вместе давали интервью после матча. С пенальти в наши ворота тогда забил Лёха Померко. В игре с «Торпедо» я вышел на фланг против Игоря Смольникова. Так что многих ребят знаю заочно, а с кем-то знаком лично», — приводит слова Кухарчука официальный сайт «Торпедо».

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