«Федя пострадал из-за моего английского». Гончаренко – о разговоре с Моуринью про Смолова

Главный тренер «Урала» и экс-наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о разговоре с португальским специалистом Жозе Моуринью о российском нападающем Фёдоре Смолове.
«Какой сейчас уровень моего английского языка? Надо сказать, что раньше не было никакого. Сейчас мне его хватает, чтобы общаться с условным Ранджеловичем, понимать его и доносить до него то, что я хочу. Конечно, будь у меня такой уровень в 2017 году, я бы смог дать Жозе Моуринью такую рекомендацию по Смолову, что Федя бы сейчас уже играл за «Манчестер Юнайтед». Будем считать, что он пострадал из-за моего плохого английского (смеётся).
Как всё произошло? Перед матчем в Лиге чемпионов, когда ЦСКА играл с «МЮ», Жозе ко мне подходит и спрашивает: «Можешь про Смолова мне рассказать? Подойдёт он ко мне в команду?». Я ему в ответ что-то налепил. Жозе явно ни хрена не понял, что я ему сказал, зато понял, что я английский не знаю. Покивал мне в ответ и пошёл к себе в раздевалку», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»:
- 12 января 2023
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