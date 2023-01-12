В ПСВ отказались комментировать новость о желании провести переговоры по переходу Сперцяна

Пресс-служба нидерландского ПСВ не стала комментировать информацию о желании провести переговоры по переходу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Ранее «РБ Спорт» сообщил, что клуб из Эйндховена хочет договориться о трансфере 22-летнего футболиста.



«Мы никогда не комментируем информацию, связанную с трансферными новостями клуба», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в пресс-службе клуба.



В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач. Полузащитник является воспитанником клуба, выступая за него с 2018 года. В 2021 году Сперцян дебютировал за национальную команду Армении.

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