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«Спартак» объявил о заключении новых соглашений с несколькими молодыми футболистами

«Спартак» объявил о заключении новых соглашений с несколькими молодыми футболистами
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Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил о подписании контрактов с несколькими молодыми футболистами.

Отмечается, что соглашения с клубом продлили 18-летние игроки молодёжной команды: защитник Тимофей Данилов, опорный полузащитник Иван Пяткин и атакующий хавбек Артемий Гунько. Соглашения с Гунько и Даниловым рассчитаны теперь до 31 декабря 2023 года, а с Пяткиным — до 31 мая 2026 года.

Кроме того, первый «взрослый» контракт со «Спартаком» до 31 мая 2025-го заключил вратарь Дмитрий Мельник — воспитанник Академии 2006 года рождения.

Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 17 туров набрав 36 очков. В следующем туре красно-белые примут дома «Урал» (4 марта).

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