«Спартак» объявил о заключении новых соглашений с несколькими молодыми футболистами
Поделиться
Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил о подписании контрактов с несколькими молодыми футболистами.
Отмечается, что соглашения с клубом продлили 18-летние игроки молодёжной команды: защитник Тимофей Данилов, опорный полузащитник Иван Пяткин и атакующий хавбек Артемий Гунько. Соглашения с Гунько и Даниловым рассчитаны теперь до 31 декабря 2023 года, а с Пяткиным — до 31 мая 2026 года.
Кроме того, первый «взрослый» контракт со «Спартаком» до 31 мая 2025-го заключил вратарь Дмитрий Мельник — воспитанник Академии 2006 года рождения.
Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 17 туров набрав 36 очков. В следующем туре красно-белые примут дома «Урал» (4 марта).
Комментарии
- 12 января 2023
-
16:15
-
16:10
-
16:08
-
16:04
-
15:40
-
15:39
-
15:27
-
15:22
-
15:22
-
15:19
-
15:10
-
15:01
-
14:41
-
14:41
-
14:40
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:13
-
14:10
-
14:10
-
14:04
-
13:48
-
13:40
-
13:18
-
13:10
-
13:09
-
13:03
-
12:50
-
12:40
-
12:25
-
12:23
-
12:10
Партнерский контент