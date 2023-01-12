«Спартак» объявил о заключении новых соглашений с несколькими молодыми футболистами

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил о подписании контрактов с несколькими молодыми футболистами.



Отмечается, что соглашения с клубом продлили 18-летние игроки молодёжной команды: защитник Тимофей Данилов, опорный полузащитник Иван Пяткин и атакующий хавбек Артемий Гунько. Соглашения с Гунько и Даниловым рассчитаны теперь до 31 декабря 2023 года, а с Пяткиным — до 31 мая 2026 года.



Кроме того, первый «взрослый» контракт со «Спартаком» до 31 мая 2025-го заключил вратарь Дмитрий Мельник — воспитанник Академии 2006 года рождения.



Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 17 туров набрав 36 очков. В следующем туре красно-белые примут дома «Урал» (4 марта).