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Шуманский: Кокорин взял меня под своё крыло в «Арисе». Увидел во мне молодого себя!

Шуманский: Кокорин взял меня под своё крыло в «Арисе». Увидел во мне молодого себя!
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Белорусский футболист «Ариса» Артём Шуманский рассказал, что российский нападающий Александр Кокорин помог ему адаптироваться в команде.

«У меня не возникло ощущения дискомфорта после перехода в «Арис», влился легко. Во-первых, коллектив подобрался очень доброжелательный, во-вторых, русская речь. Мне очень помогают Женя Яблонский (капитан сборной Беларуии. – Прим. «Чемпионата»), Юлиус Сзоке (словацкий экс-полузащитник солигорского «Шахтёра» и карагандинского «Шахтёра» — Прим. «Чемпионата») и Даниэль Сикорский. Александр Кокорин вообще взял меня под своё крыло. Он увидел во мне молодого себя! Саша тоже рано дебютировал в большом взрослом футболе и знает, как важно поддержать, подсказать младшему. Нравится взаимодействовать с ним на поле, нравится его быстрая мысль. Саша — очень крутой футболист», — сказал Шуманский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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