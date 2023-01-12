Кафанов: Лунёв прибавил в мастерстве в «Байере», ему очень хочется играть

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался по поводу голкипера «Байера» Андрея Лунёва. Специалист считает, что в Германии российский вратарь повысил уровень своего мастерства.

«Андрею очень хочется играть. Конечно, очень трудно на протяжении полутора лет сидеть на скамейке запасных и ждать своего шанса. Здесь тяжело сделать правильный выбор, и только Андрей может принять решение — продолжать ждать шанса в «Байере» или попробовать перейти в менее именитый клуб, где у него будет больше возможностей стать первым номером. За счёт тренировочного процесса Андрей, несомненно, прибавил в мастерстве, потому что тренируется с игроками очень высокого уровня. Остальное, наверное, только время покажет», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».