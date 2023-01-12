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Виктор Гончаренко высказался об исторической серии «Урала» без поражений

Виктор Гончаренко высказался об исторической серии «Урала» без поражений
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, благодаря чему уральскому клубу удалось добиться исторического для себя рекорда в Российской Премьер-Лиге — семь матчей без поражений, в которых удалось набрать 17 очков.

«Психология накрывает всё: технику, тактику, физические качества. Игроков надо было убедить, что они могут, что у нас та команда, которая должна играть со всеми на равных. Чувствовалось, что с каждым днём накапливается позитивная энергия. Просто надо было влиять на команду разговорами: на разборах, на теориях, индивидуальными беседами», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице российского чемпионата. В активе команды Виктора Гончаренко 21 очко.

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