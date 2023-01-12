Гончаренко: об увольнении из «Краснодара» узнал, прочитав новость на официальном сайте

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, как произошло увольнение из «Краснодара» и как он отнёсся к этой новости. Команда рассталась с белорусским специалистом 5 января 2022 года.
«Что касается моего ухода, то мы приходим в своё время на своё место ― с уходом то же самое. Да, что-то произошло. Но смотреть надо вперёд.
Не знаю, что случилось. Мы готовили программу на тренировочные сборы. О своём увольнении я узнал, когда прочитал новость на официальном сайте. Хотя я чувствовал определённые настроения, в какой-то мере был готов к этому. Но это ещё ничего. Однажды моего хорошего товарища Александра Седнёва уволили из минского «Динамо» прямо по ходу матча. Представляешь, идёт игра, пять минут до конца, и тут диктор на весь стадион объявляет: «Футбольный клуб «Динамо» Минск благодарит Александра Сергеевича за проделанную работу». Так что всё в жизни бывает», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 12 января 2023
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