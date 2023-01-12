Осинькин рассказал о сборах «Крыльев Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как команда проходит тренировочный сбор.

«Первые тренировочные дни прошли. Мы свежие, все эмоционально перезагрузились, готовы к работе, настроение хорошее. Поздравили наших именинников, которые в эту паузу отмечали дни рождения. В плане атмосферы всё очень хорошо.

Первую официальную игру в новом году мы проведём 23 февраля. На моей памяти подобное было только на сборах: играем три подряд матча с «Динамо». Это интересная ситуация. Мы точно знаем, что будем бороться, максимально настраивать ребят. Ждём хорошей и интересной игры. Будет непросто, но надеюсь, что все службы смогут подготовить стадион и его поле к матчу. Это футбол. Надо в феврале — значит, будем играть в феврале. Мы хотим победить», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.