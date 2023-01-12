Роналду передал привет болельщикам из Узбекистана

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду записал видео с приветствием болельщиков из Узбекистана.
Португальский нападающий записал видео вместе со своим узбекистанским одноклубником, полузащитником Жалолиддином Машариповым. Суперзвезда мирового футбола в своём коротком обращении произносит: «Ас-саляму алейкум, Узбекистан!»
Примечательно, что Машарипов, выступавший за «Аль-Наср» под седьмым номером, после перехода 37-летнего Роналду в клуб принял решение уступить «семёрку» звёздному форварду.
Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года, подписав с клубом из Саудовской Аравии контракт на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. Ожидается, что португалец дебютирует за «Аль-Наср» в товарищеском матче с «ПСЖ» 19 января.
- 12 января 2023
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