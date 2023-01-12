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Спаллетти: Аллегри лучше меня. Я преклоняюсь перед его достижениями

Спаллетти: Аллегри лучше меня. Я преклоняюсь перед его достижениями
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на лестные слова наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри о нём. Завтра, 13 января, команды проведут очную встречу в рамках 18-го тура Серии А.

«Я понимаю, что Аллегри удобно играть с позиции второго плана, но во всегда набитом чемпионами «Ювентусе» это невозможно. Нельзя отказаться от роли фаворита, потому что весомые вложения они окупают только борьбой за скудетто и победой в Лиге чемпионов. Бесполезно надевать шляпу или накладную бороду, чтобы замаскировать себя — очевидно, что какое-нибудь четвёртое место не удовлетворит «Ювентус».

Кто лучше — я или Аллегри? Не знаю. Думаю, он лучше, потому что об этом говорят его достижения. Я действительно преклоняюсь перед его регалиями», — приводит слова Спаллетти журналист Альфредо Педулла.

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