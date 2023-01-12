Агбонлахор: судьба Филлипса в «Ман Сити» в опасности. Он может вернуться в «Лидс» тренером

Бывший футболист сборной Англии Габриэл Агбонлахор поделился мнением об опорном полузащитнике «Манчестер Сити» Калвине Филлипсе, который летом 2022 года перебрался в стан «горожан», но до сих пор не смог закрепиться в основе команды.

«Я просто чувствую, что Калвину Филлипсу грозит опасность вернуться в «Лидс» тренером, потому что у него были проблемы с травмой, а затем с лишним весом. Прошлый вечер [с «Саутгемптоном» в Кубе лиги ] был идеальным моментом для него, чтобы начать показывать, на что он способен, продемонстрировать, почему «Манчестер Сити» купил его.

Бедный Родри не может передохнуть. Вчера вечером он был на скамейке запасных, думая: «Сегодня я хорошо отдохну». Пеп [Гвардиола], вероятно, думает: «Родри играл во все матчи». После 63-й минуты его пришлось вывести на поле, потому что Калвин Филлипс был настолько плох. Он ничего не мог сделать верно в этой игре. Он в большой опасности, потому что Пеп явно не был доволен», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

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