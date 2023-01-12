Сборная Украины уволила главного тренера Александра Петракова

Украинская футбольная ассоциация объявила об отставке главного тренера национальной команды Александра Петракова.

«УАФ благодарит Александра Петракова за проделанную работу. Украинская ассоциация футбола приостанавливает сотрудничество с главным тренером национальной команды Украины. Мы желаем тренеру успехов в его дальнейшей карьере и новых побед!» — гласит заявление организации, опубликованное пресс-службой УАФ.

Петраков возглавлял сборную Украины с ноября 2021 года, сменив на посту наставника национальной команды легендарного футболиста Андрея Шевченко. Под руководством Петракова украинцы провели 15 матчей, в которых одержали шесть побед, семь раз сыграли вничью и два раза потерпели поражение.