Сборная Украины уволила главного тренера Александра Петракова
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Украинская футбольная ассоциация объявила об отставке главного тренера национальной команды Александра Петракова.
«УАФ благодарит Александра Петракова за проделанную работу. Украинская ассоциация футбола приостанавливает сотрудничество с главным тренером национальной команды Украины. Мы желаем тренеру успехов в его дальнейшей карьере и новых побед!» — гласит заявление организации, опубликованное пресс-службой УАФ.
Петраков возглавлял сборную Украины с ноября 2021 года, сменив на посту наставника национальной команды легендарного футболиста Андрея Шевченко. Под руководством Петракова украинцы провели 15 матчей, в которых одержали шесть побед, семь раз сыграли вничью и два раза потерпели поражение.
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