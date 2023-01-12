Пьянич: на Ближнем Востоке не так просто играть. Я понимаю выбор Роналду

Бывший полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, сейчас выступающий за клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ, оценил решение нападающего Криштиану Роналду перейти в саудовский клуб «Аль-Наср».
«Роналду теперь играет за «Аль-Наср», а это амбициозный клуб. Ближний Восток в будущем займет первые роли в мировом футболе: некоторые лиги уже предлагают множество интересных проектов, но пока остается огромный потенциал.
Здесь не так легко играть, как думают люди. Так что выбор Криштиану я могу понять. Наверное, в стране станут иначе относиться к спорту после приезда такого большого мастера», — цитирует боснийца Tuttosport.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес в ближайшее время встретится с нападающим Криштиану Роналду.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»
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