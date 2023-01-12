Анчелотти, Дешам и Скалони — претенденты на приз лучшему тренеру 2022 года по версии ФИФА
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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила номинантов на приз лучшему главному тренеру 2022 года.
Среди прочих в список попали главный тренер действующего победителя европейской Лиги чемпионов, мадридского «Реала» Карло Анчелотти, а также наставники участников финала прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре, сборных Аргентины и Франции Лионель Скалони и Дидье Дешам.
Полностью список выглядит следующим образом:
- Карло Анчелотти («Реал» Мадрид);
- Дидье Дешам (сборная Франции);
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
- Валид Реграги (сборная Марокко);
- Лионель Скалони (сборная Аргентины).
Выбор предстоит сделать болельщикам, которые смогут проголосовать за каждого из представленных кандидатов на официальном сайте организации.
В Марокко отмечают выход сборной в полуфинал:
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