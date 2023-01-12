Месси сравнялся с Роналду по голам за клубы из топ-5 лиг

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, отметившийся голом в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Анже», сравнялся с форвардом Криштиану Роналду, который сейчас защищает цвета саудовского «Аль-Насра», по количеству голов в пятёрке лучших европейских лиг.

Месси и Роналду забили по 696 голов в топ-5 лигах. Аргентинцу потребовалось 832 игры для достижения этой отметки, португалец потратил на это 919 матчей. Также Роналду забил пять мячей за лиссабонский «Спортинг», не выступающий в топ-5 европейских чемпионатов.

В Европе Роналду играл, помимо «Спортинга», за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус». Месси до «ПСЖ» выступал за «Барселону». Отметим, что игроки в одно и то же время выступали за «Барселону» и «Реал».

Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»: