Месси сравнялся с Роналду по голам за клубы из топ-5 лиг

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, отметившийся голом в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Анже», сравнялся с форвардом Криштиану Роналду, который сейчас защищает цвета саудовского «Аль-Насра», по количеству голов в пятёрке лучших европейских лиг.
Месси и Роналду забили по 696 голов в топ-5 лигах. Аргентинцу потребовалось 832 игры для достижения этой отметки, португалец потратил на это 919 матчей. Также Роналду забил пять мячей за лиссабонский «Спортинг», не выступающий в топ-5 европейских чемпионатов.
В Европе Роналду играл, помимо «Спортинга», за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус». Месси до «ПСЖ» выступал за «Барселону». Отметим, что игроки в одно и то же время выступали за «Барселону» и «Реал».
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»:
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