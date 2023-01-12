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Продавец магазина «Аль-Насра» рассказал о гигантском ажиотаже после перехода Роналду

Продавец магазина «Аль-Насра» рассказал о гигантском ажиотаже после перехода Роналду
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Переход португальского нападающего Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср» вызвал невиданный ажиотаж среди местных болельщиков, которые раскупили все запасы клубных футболок в официальном магазине команды.

«Это были несколько сумасшедших дней. Люди заполнили весь магазин. Абсолютно всё, что вы видите внутри, было переполнено. Снаружи тоже были очереди. Нам даже пришлось вызвать несколько сотрудников службы безопасности клуба, чтобы они пришли и помогли нам с организацией. В первые дни после подписания контракта у нас не было запасов на складе, нам пришлось вызвать дополнительные партии футболок, седьмых номеров и всего остального», — приводит слова менеджера магазина «Аль-Насра» Marca.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Португалец подписал контракт на 2,5 года с зарплатой € 200 млн за сезон.

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