Эшли Янг — об Алексе Фергюсоне: никто не может называть его «Ферги». Он — Босс!

Защитник «Астон Виллы» Эшли Янг рассказал, с каким своим бывшим тренером общается чаще всего, а также поделился воспоминаниями о «Манчестер Юнайтед».

«Я общаюсь со всеми тренерами, с которыми работал. Не скажу, кто лучший, но тот, кто дал мне больше всего — это Босс, сэр Алекс Фергюсон. И никто не может называть его «Ферги». Он Босс! С ним я общаюсь чаще всего. У меня был разговор с ним несколько месяцев назад, и он говорил об изменениях в футболе и о том, каким он был бы в футболе сегодня.

Я не буду вдаваться в этот разговор… Я не знаю, впечатлили ли его определенные перемены. Но то, каким Босс был на протяжении многих лет, тот успех, которого он добился — у него был свой способ общения с игроками, с прессой, с чем бы то ни было ещё. Как он организовал свою команду. Как он знал свою команду — на недели, месяцы вперёд. То, как он вёл себя с игроками. Я не слишком уверен, как это было бы воспринято в наши дни.

У нас есть группа в мессенджере для старых игроков [«Манчестер Юнайтед»], и мы думаем, что из той эпохи было только двое, на которых не кричали. Я был первым, а другим Даррен Флетчер. Я не знаю, связано ли это с тем, что он шотландец», — приводит слова Янга издание The Telegraph.

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