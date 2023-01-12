Футболист «Ньюкасла» арестован за вождение в нетрезвом виде

Нападающий английского футбольного клуба «Ньюкасл» Жоэлинтон был арестован за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает издание The Times.

Бразильский форвард был арестован утром 12 января после того, как полицейские остановили его автомобиль в районе Понтленд-роуд в Ньюкасле. Жоэлинтону были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде. Футболист должен предстать перед местным судом в конце января. Заседание назначено на 26 число. Представители «Ньюкасла», включая главного тренера команды Эдди Хау, осведомлены о случившемся.

26-летний Жоэлинтон выступает за «Ньюкасл» с 2019 года. В текущем сезоне АПЛ на счету форварда два гола и две голевых передачи в 16 матчах.

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