Янг: любой из бывших футболистов Конте скажет — с ним вы либо тонете, либо плывёте

Защитник «Астон Виллы» Эшли Янг поделился мнением о своём бывшем тренере Антонио Конте, с которым они вместе работали в миланском «Интере».
«О, Конте очень энергичный. Если вы спросите любого футболиста, который играл под его началом — вы либо тонете, либо плывёте. Нужно быть с ним заодно и хотеть работать. Он будет испытать тебя. Но если ты сможешь пройти это испытание, если хочешь победить и добиться успеха…
Он [Конте] проверяет вас на тренировках, где вы бегаете без остановки. Время тренировок будет разным. Это другая культура. Да, мы там много бегали… Я думаю, что видел каждую часть этой тренировочной площадки, потому что мы обежали её всю.
Это была одна из самых сложных предсезонных тренировок [в 2020 году], но я думаю, что это сослужило мне хорошую службу. С тех пор я чувствовал себя самым приспособленным за все годы, что провёл в футболе», — приводит слова Янга издание The Telegraph.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
- 12 января 2023
-
22:06
-
21:57
-
21:48
-
21:48
-
21:42
-
21:40
-
21:32
-
21:27
-
21:16
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:48
-
20:40
-
20:39
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
20:03
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:06
-
19:04
-
18:58
-
18:47
-
18:46
-
18:40