Янг: любой из бывших футболистов Конте скажет — с ним вы либо тонете, либо плывёте

Защитник «Астон Виллы» Эшли Янг поделился мнением о своём бывшем тренере Антонио Конте, с которым они вместе работали в миланском «Интере».

«О, Конте очень энергичный. Если вы спросите любого футболиста, который играл под его началом — вы либо тонете, либо плывёте. Нужно быть с ним заодно и хотеть работать. Он будет испытать тебя. Но если ты сможешь пройти это испытание, если хочешь победить и добиться успеха…

Он [Конте] проверяет вас на тренировках, где вы бегаете без остановки. Время тренировок будет разным. Это другая культура. Да, мы там много бегали… Я думаю, что видел каждую часть этой тренировочной площадки, потому что мы обежали её всю.

Это была одна из самых сложных предсезонных тренировок [в 2020 году], но я думаю, что это сослужило мне хорошую службу. С тех пор я чувствовал себя самым приспособленным за все годы, что провёл в футболе», — приводит слова Янга издание The Telegraph.

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»: