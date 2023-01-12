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Daily Mail: отец Месси ведёт переговоры о переходе сына в «Аль-Хиляль»

Daily Mail: отец Месси ведёт переговоры о переходе сына в «Аль-Хиляль»
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Хорхе Месси, отец и агент нападающего сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионеля Месси, ведёт переговоры с саудовским клубом «Аль-Хиляль» о возможном переходе сына. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Хорхе Месси сейчас находится в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, где ведёт переговоры о заключении контракта с зарплатой около € 300 млн за сезон. Контракт капитана сборной Аргентины с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.

Ранее появилась информация, что в Саудовской Аравии надеются, что подписание Месси и состоявшийся переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» повысят интерес к лиге, что, в свою очередь, увеличит шансы страны принять чемпионат мира 2030 года.

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