Daily Mail: отец Месси ведёт переговоры о переходе сына в «Аль-Хиляль»

Хорхе Месси, отец и агент нападающего сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионеля Месси, ведёт переговоры с саудовским клубом «Аль-Хиляль» о возможном переходе сына. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Хорхе Месси сейчас находится в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, где ведёт переговоры о заключении контракта с зарплатой около € 300 млн за сезон. Контракт капитана сборной Аргентины с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.

Ранее появилась информация, что в Саудовской Аравии надеются, что подписание Месси и состоявшийся переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» повысят интерес к лиге, что, в свою очередь, увеличит шансы страны принять чемпионат мира 2030 года.

Какие рекорды Роналду может побить Месси: