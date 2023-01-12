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Экс-игрок «Спартака» Ребко вошёл в тренерский штаб «Факела»

Экс-игрок «Спартака» Ребко вошёл в тренерский штаб «Факела»
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Бывший российский футболист Алексей Ребко, который ранее трудился в «Локомотиве» главным тренером клубной академии, вошёл в тренерский штаб «Факела». Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Алексей работал в футбольной школе «Строгино». В воронежской команде Ребко будет исполнять функции помощника главного тренера. В качестве игрока он выступал за «Спартак», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Луч-Энергию» и сборную России.

Воронежский «Факел» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте в турнирной таблице. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 13 очков после 17 проведённых матчей. В первой игре после зимней паузы воронежцы на своём поле встретятся с подмосковными «Химками».

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