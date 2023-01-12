«Бетис» — «Барселона»: стартовые составы команд на полуфинальный матч Суперкубка Испании

Сегодня, 12 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором «Бетис» сыграет «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра матча Карлоса Дель Серро Гранде прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд:
«Бетис»: Браво — Филипе, Песселья, Миранда — Фекир, Л. Энрике, Р. Санчес, Руибаль, Каналес, Г. Родригес — Иглесиас.
«Барселона»: тер Штеген — Араухо, Альба, С. Роберто, Кунде — Педри, Гави, Ф. де Йонг — Дембеле, Левандовски, Рафинья.
Победитель этой встречи в финале сыграет с мадридским «Реалом». «Сливочные» в своём полуфинальном матче победили в серии пенальти «Валенсию» со счётом 4:3. По итогам основного времени, а затем и овертайма был зафиксирован счёт 1:1. За «Реал» отличился Карим Бензема, а за «Валенсию» — Самуэл Лино.
- 12 января 2023
-
22:06
-
21:57
-
21:48
-
21:48
-
21:42
-
21:40
-
21:32
-
21:27
-
21:16
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:48
-
20:40
-
20:39
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
20:03
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:06
-
19:04
-
18:58
-
18:47
-
18:46
-
18:40