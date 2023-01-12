«Бетис» — «Барселона»: стартовые составы команд на полуфинальный матч Суперкубка Испании

Сегодня, 12 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором «Бетис» сыграет «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра матча Карлоса Дель Серро Гранде прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Бетис»: Браво — Филипе, Песселья, Миранда — Фекир, Л. Энрике, Р. Санчес, Руибаль, Каналес, Г. Родригес — Иглесиас.

«Барселона»: тер Штеген — Араухо, Альба, С. Роберто, Кунде — Педри, Гави, Ф. де Йонг — Дембеле, Левандовски, Рафинья.

Победитель этой встречи в финале сыграет с мадридским «Реалом». «Сливочные» в своём полуфинальном матче победили в серии пенальти «Валенсию» со счётом 4:3. По итогам основного времени, а затем и овертайма был зафиксирован счёт 1:1. За «Реал» отличился Карим Бензема, а за «Валенсию» — Самуэл Лино.