Сёмин: хотел бы посмотреть на дуэт Миранчуков в европейском клубе. Это было бы невероятно

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил идею возможного будущего воссоединения нынешнего полузащитника железнодорожников Антона Миранчука с его братом-близнецом Алексеем, выступающим за итальянский «Торино», в одном из европейских клубов.

«У Антона были травмы, прошлый сезон он почти весь пропустил. Конечно, это немного повлияло на ход его карьеры. Но сейчас Антон возвращается на прежний уровень. Вот только клуб в тяжёлой ситуации, не до больших задач.



А талант и уровень мастерства Антона всё ещё позволяют ему думать о Европе. Их дуэт с Алексеем? Конечно, хотелось бы однажды увидеть воссоединение братьев в европейском клубе, это было бы невероятно», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, братья Миранчуки не играли за один клуб с тех пор, как Алексей покинул «Локомотив» в 2020 году, перейдя в «Аталанту».