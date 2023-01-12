Кузнецов: с «Зенитом» без бразильцев и «Спартаком» без Промеса в РПЛ появится конкуренция

Главный тренер медийного футбольного клуба 2Drots Дмитрий Кузнецов оценил конкуренцию в Российской Премьер-лиге, отметив, что уровень команд чемпионата России станет ровнее, если из санкт-петербургского «Зенита» убрать бразильских легионеров, а из московского «Спартака» — форварда Квинси Промеса.
«На месте Семака любой другой тренер выиграл бы столько же, если бы у него были такие же футболисты. Всё зависит от уровня игроков. Вот убери сейчас бразильцев из «Зенита» – что будет? Будет такая же команда, как и все, и будет конкуренция за первое место в чемпионате.
Вот ещё – в «Спартаке» убери Промеса и компанию. Все в таблице будут очко в очко идти, никто не будет отрываться», — сказал Кузнецов в видео на YouTube канале «Броукаст».
«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 42 очка после 17 матчей. «Спартак» уступает петербуржцам шесть очков, располагаясь на втором месте.
- 12 января 2023
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