Футболистка сборной Португалии: немногие знают, что Роналду за человек
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Футболистка сборной Португалии Джессика Силва поделилась мнением о форварде Криштиану Роналду, который недавно подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср».
«Все знают, кто такой Криштиану Роналду, и помнят о титулах, которые он завоевал. Но очень немногие знают, что он за человек. Криштиану — настоящая пятиконечная звезда. Он очень внимательный и добрый, лучший [игрок] всех времён. Он является послом не только португальского футбола, но и мирового. Мы — маленькая страна, и он много сделал для нас. Он вдохновляет всю женскую команду, очень нас поддерживает. Он настоящий патриот. Я очень благодарна Криштиану», — приводит слова Силвы издание Report.
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Роналду передал привет болельщикам из Узбекистана:
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