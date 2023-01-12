Романо: руководство «Вулверхэмптона» активировало опцию выкупа Куньи за € 50 млн
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Руководство «Вулверхэмптона» намерено выкупить нападающего Матеуса Куньи у «Атлетико Мадрид» за € 50 млн. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, английский клуб активировал опцию всего после трёх игр бразильца за клуб. Всего Кунья провёл по одной игре в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Кубка английской лиги. Он отметился одной результативной передачей в игре «волков» в рамках Кубка английской лиги.
Бразильский форвард, приехавший в мадридский клуб летом 2021 года, провёл в общей сложности 54 официальных матча в составе «матрасников», раздав в общей сложности шесть результативных передач и забив семь мячей в футболке испанской команды.
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