Стали известны соперники «Зенита» на зимнем тренировочном сборе

Петербургский «Зенит» в рамках первого тренировочного сбора во время зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге проведёт пять игр. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
6 февраля команда Сергея Семака сыграет с екатеринбургским «Уралом». В этот же день петербуржцы впервые в своей истории сыграют с соперником из Малайзии — клубом «Джохор» из города Джохор-Бару.
9 февраля «Зенит» встретится с армянским «Урарту». На следующий день, 10 февраля, команда Сергея Семака сыграет с клубом «Арарат-Армения». В заключительной товарищеской игре на тренировочных сборах в Дубае сине-бело-голубые 14 февраля вновь встретятся с «Уралом».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 42 очка после 17 туров.
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