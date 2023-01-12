Стали известны соперники «Зенита» на зимнем тренировочном сборе

Петербургский «Зенит» в рамках первого тренировочного сбора во время зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге проведёт пять игр. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

6 февраля команда Сергея Семака сыграет с екатеринбургским «Уралом». В этот же день петербуржцы впервые в своей истории сыграют с соперником из Малайзии — клубом «Джохор» из города Джохор-Бару.

9 февраля «Зенит» встретится с армянским «Урарту». На следующий день, 10 февраля, команда Сергея Семака сыграет с клубом «Арарат-Армения». В заключительной товарищеской игре на тренировочных сборах в Дубае сине-бело-голубые 14 февраля вновь встретятся с «Уралом».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 42 очка после 17 туров.