«Торпедо» огласило список игроков, которые отправятся на зимний сбор команды

Пресс-служба «Торпедо» огласила список игроков, которые в составе команды отправятся на первый зимний тренировочный сбор.

Вратари: Егор Бабурин, Александр Довбня, Виталий Ботнарь, Антон Порутчиков.

Защитники: Боян Роганович, Артём Самсонов, Егор Прошкин, Стефан Шапич, Юрий Журавлёв, Олег Кожемякин, Евгений Шляпов, Илья Кутепов, Иван Мишуков.

Полузащитник: Хожимат Эркинов, Марио Чурич, Александр Орехов, Равиль Нетфуллин, Александр Каймаков, Александр Рязанцев, Иван Енин, Игорь Савич, Илья Кухарчук, Алексей Усанов.

Нападающие: Игорь Лебеденко, Денис Лаптев, Максим Турищев, Давид Караев, Максим Данилин.

Ранее главный тренер «автозаводцев» Андрей Талалаев рассказал о сборах команды в температуру в минус 20 градусов.