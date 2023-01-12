Отступные за 16-летнего Педро увеличатся до € 100 млн. У «Зенита» приоритет на его покупку

Бразильский «Коринтианс» хочет увеличить сумму отступных за 16-летнего нападающего команды Педро Энрике до € 100 млн. Об этом сообщает Meu Timao.
По информации источника, руководство «Коринтианс» планирует удержать вундеркинда в своём составе различными способами, в том числе с помощью увеличения суммы отступных, которые на данный момент составляют € 50 млн. С представителями Педро обсуждалось повышение стоимости выкупа футболиста до € 80 млн с 2024 года. «Коринтианс» же хотят повысить сумму до € 100 млн.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что петербургский «Зенит», который получил приоритетное право выкупа Педро в результате сделки по переходу в «Коринтианс» нападающего Юри Алберто, также может получить скидку в случае подписания контракта с бразильским вундеркиндом.
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