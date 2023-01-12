Гвардиола: если «Ман Сити» сыграет с «МЮ», как с «Саутгемптоном», то шансов не будет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» предупредил своих подопечных, что если они повторят такую игру, какая была с «Саутгемптоном» в Кубке лиги (0:2), то потерпят поражение.
«Каждая игра уникальна. Соревнования разные, но, конечно, если мы будем действовать таким же образом, у нас не будет шансов. В течение многих лет они [«Манчестер Юнайтед»] искали возможности, чтобы оказаться на той позиции, где сейчас находятся. Мы точно знаем, что нам нужно делать, чтобы играть лучше — и это то, что мы собираемся делать», — приводит слова Гвардиолы британское издание Metro.
Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 14 января. Начало встречи — в 15:30 мск.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
- 12 января 2023
-
23:44
-
23:36
-
23:34
-
23:21
-
23:10
-
22:55
-
22:53
-
22:34
-
22:25
-
22:25
-
22:06
-
21:57
-
21:48
-
21:48
-
21:42
-
21:40
-
21:32
-
21:27
-
21:16
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:48
-
20:40
-
20:39
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
20:03
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:30