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Гвардиола: если «Ман Сити» сыграет с «МЮ», как с «Саутгемптоном», то шансов не будет

Гвардиола: если «Ман Сити» сыграет с «МЮ», как с «Саутгемптоном», то шансов не будет
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» предупредил своих подопечных, что если они повторят такую игру, какая была с «Саутгемптоном» в Кубке лиги (0:2), то потерпят поражение.

«Каждая игра уникальна. Соревнования разные, но, конечно, если мы будем действовать таким же образом, у нас не будет шансов. В течение многих лет они [«Манчестер Юнайтед»] искали возможности, чтобы оказаться на той позиции, где сейчас находятся. Мы точно знаем, что нам нужно делать, чтобы играть лучше — и это то, что мы собираемся делать», — приводит слова Гвардиолы британское издание Metro.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 14 января. Начало встречи — в 15:30 мск.

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