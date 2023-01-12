«Бенфика» объявила о подписании норвежского вундеркинда

Норвежский полузащитник Андреас Шельдеруп стал игроком лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщила пресс-служба португальской команды.

18-летний левый вингер, ранее выступавший за датский «Норшелланн», подписал контракт с новым клубом до 2028 года. По сообщениям известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, «Бенфика» заплатила датчанам за норвежского вундеркинда € 14 млн.Также «Норшелланн» получит 20% от суммы дальнейшей продажи Шельдерупа португальским клубом.

Всего за взрослую команду «Норшелланна» Шельдеруп сыграл 56 матчей, в которых 17 раз смог поразить ворота соперников. Также норвежец сделал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 9 млн.

Хет-трик Пеле в ворота «Бенфики»