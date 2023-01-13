Мерсон: обычно все ждут, что «Ман Сити» вытрет о «МЮ» ноги, но сейчас это не так

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон поделился ожиданиями от матча Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Мы привыкли ожидать, что «Манчестер Сити» вытирает об «Юнайтед» ноги, но сейчас, мне кажется, будет по-другому. Это важная игра, и у «Юнайтед» есть шансы. Если они будут играть так же, как против «Челси», то могут победить, если испугаются — «Сити» возьмёт своё.

В следующих двух матчах мы поймём, кто такие «Манчестер Юнайтед» на самом деле. Если они наберут четыре очка в этих играх, то будут участвовать в гонке за титул. Двух ничьих будет недостаточно», — написал Мерсон в авторской колонке на Sportskeeda.

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