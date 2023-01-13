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Романо: «Арсенал» лидирует в гонке за Мудрика. Переговоры с «Шахтёром» продолжаются

Романо: «Арсенал» лидирует в гонке за Мудрика. Переговоры с «Шахтёром» продолжаются
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«Арсенал» продолжает переговоры о переходе полузащитника донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика. Об этом в своём «твиттере» сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации итальянского инсайдера, «Арсенал» сделал новое официальное предложение «Шахтёру» несколько часов назад. Стороны приближаются к соглашению, но финального решения до сих пор нет. «Арсенал» лидирует в борьбе за Мудрика. Другая команда, по слухам связанная с приглашением украинского полузащитника, «Челси», до сих пор не сделала «Шахтёру» официального предложения.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить € 100 млн с учётом бонусов. Мудрик выступает за украинскую команду с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал восемь голевых передач.

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