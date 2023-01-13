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«Челси» уступил «Фулхэму» в матче Премьер-лиги, играя в меньшинстве с 58-й минуты

«Челси» уступил «Фулхэму» в матче Премьер-лиги, играя в меньшинстве с 58-й минуты
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Сегодня, 13 января, завершился отложенный матч седьмого тура английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» играл с «Челси». Игра прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Дэвиду Кута прозвучал в 23:00 мск.

«Дачники» сумели реализовать преимущество домашнего поля и вышли вперёд на 25-й минуте благодаря голу вингера Виллиана, ранее выступавшего в составе синих. «Челси» сравнял счёт на 47-й минуте — мяч забил защитник Калиду Кулибали после розыгрыша углового стандарта. Через 11 минут «пенсионеры» остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил новичок Жоау Феликс. на 73-й минуте нападающий Карлос Винисиус вывел «Фулхэм» вперёд после передачи Андреаса Перейры. В оставшееся время матчи Грэм Поттер своими коррективами спасти игру не сумел, и «Челси» уступил со счётом 1:2.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
12 января 2023, четверг. 23:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Виллиан – 25'   1:1 Кулибали – 47'   2:1 Винисиус – 73'
Удаления: нет / Феликс – 58'
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