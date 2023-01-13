В «Аль-Хиляле» прокомментировали слухи о переходе Месси

Генеральный директор клуба «Аль-Хиляль» Фахед Аль-Мофаридж прокомментировал слухи о возможном подписании контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
«Это похоже на подписание Криштиану Роналду, речь не только о клубе и игроке, это касается не только клуба. Все саудовские команды готовятся к большому прорыву после комментариев министра спорта, сделанных ранее», — приводит слова Аль-Мофариджа журналист Эслам Магди в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может сделать предложение форварду в размере € 280 млн в год. Контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца этого сезона, французы ведут переговоры о продлении соглашения. В случае если аргентинец согласится на переход в «Аль-Хиляль», то большая часть сделки будет профинансирована государством.
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