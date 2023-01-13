Хави высказался о предстоящем матче «Барселоны» с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о выходе в финале Суперкубка Испании, где команде предстоит встретиться с «Реалом».
«Самое главное, что мы сыграем в финале. Это было нашей целью. Теперь нужно хорошо подготовиться к решающему матчу. «Эль Класико» в финале? Я счастлив. Целью было сыграть этот матч. Это стоило нам целого мира. Мы счастливы. Это будет фантастический финал для всех, для всего футбольного мира. Мы постараемся побороться за трофей и одержать победу», — приводит слова Хави Marca.
Напомним, в полуфинале турнира «Барселона» обыграла «Бетис». «Реал», в свою очередь, на стадии полуфинала одержал победу над «Валенсией». Финальный матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт 15 января.
Действующим победителем турнира является «Реал», который в финале прошлогоднего турнира обыграл «Атлетик».
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
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