Моуринью: Кубок Италии — худший кубок в Европе
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал формат Кубка Италии.
«Во-первых, я хотел бы выиграть Кубок Италии, я выиграл его однажды, играя против «Ромы», я хотел бы выиграть его, играя с «Ромой» в Риме. Я думаю, что это худший кубок в Европе, он не защищает маленькие команды. Это не шоу, я говорю, например, о «Торино», которые побеждают на поле чемпионов Италии — «Милан», а затем им приходится играть следующий матч на выбывание вдали от дома. Я не понимаю эту структуру Кубка Италии. «Торино» выиграл у итальянских чемпионов, они вошли в историю в 1/8 финала — и должны играть на выезде. Где красота Кубка Италии?», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Напомним, «Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Дженоа».
Новость по теме«Фиорентина» и «Рома» вышли в 1/4 финала Кубка Италии
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