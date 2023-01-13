Поттер прокомментировал удаление Феликса в дебютном матче за «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал удаление Жоау Феликса в дебютном матче за клуб. В отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Челси» уступил «Фулхэму» со счётом 1:2.

«Жоао Феликс был фантастическим в игре перед этим удалением, вы могли видеть его уровень. Он выглядел опасным на протяжении всего времени. Это своего рода вызов для форварда. Я не думаю, что в этом было слишком много злого умысла, это неудачный поступок, и теперь мы его потеряем.

Несмотря на то, что я думал, что ребята продолжали играть, у «Фулхэма» было не так много моментов в тот период, и у нас самих были некоторые возможности, но, в конце концов, это разочаровывающий вечер для нас», — приводит слова Поттера BBC.

На 58-й минуте Феликс получил прямую красную карточку за грубый фол прямой ногой в ногу соперника. Игрок перешёл в клуб чуть более суток назад из мадридского «Атлетико».

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