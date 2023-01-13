Пабло Сарабия может перейти в «Вулверхэмптон» из «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия может перейти в «Вудверхэмптон», сообщает AS. По информации источника, хавбеком французского клуба интересовались несколько команд, но именно «Вулверхэмптон» предлагает наиболее выгодные для «ПСЖ» условия. При этом в подписании контракта с Сарабией заинтересован главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги.
Пабло Сарабия стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из «Севильи». В 97 матчах за французский клуб он забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Ранее испанский футболист выступал за «Спортинг», «Хетафе» и мадридский «Реал», воспитанником которого и является.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».
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