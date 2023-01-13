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Бенжамен Андре продлил контракт с «Лиллем»

Бенжамен Андре продлил контракт с «Лиллем»
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Французский полузащитник Бенжамен Андре продлил контракт с «Лиллем», сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 2026 года.

Андре выступает в составе «Лилля» с 2019 года. Траснферная стоимость игрока по оценке портала Transfermarkt составляет 10 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Бенжамена Андре 18 матчей во всех утрнирах, в которых он отметился одним голом и двумя голевыми передачами.

Андре начал профессиональную карьеру в 2008 году в составе «Аяччо». После шести лет в составе этого клуба он перешёл в «Ренн», где провёл ещё пять сезонов, после чего отправился в «Лилль».

В составе «Ренна» Андре является победителем Кубка Франции в сезоне-2018/2019.

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