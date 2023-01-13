Французский полузащитник Бенжамен Андре продлил контракт с «Лиллем», сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 2026 года.



Андре выступает в составе «Лилля» с 2019 года. Траснферная стоимость игрока по оценке портала Transfermarkt составляет 10 млн евро.



В нынешнем сезоне на счету Бенжамена Андре 18 матчей во всех утрнирах, в которых он отметился одним голом и двумя голевыми передачами.



Андре начал профессиональную карьеру в 2008 году в составе «Аяччо». После шести лет в составе этого клуба он перешёл в «Ренн», где провёл ещё пять сезонов, после чего отправился в «Лилль».



В составе «Ренна» Андре является победителем Кубка Франции в сезоне-2018/2019.