Бенжамен Андре продлил контракт с «Лиллем»
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Французский полузащитник Бенжамен Андре продлил контракт с «Лиллем», сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 2026 года.
Андре выступает в составе «Лилля» с 2019 года. Траснферная стоимость игрока по оценке портала Transfermarkt составляет 10 млн евро.
В нынешнем сезоне на счету Бенжамена Андре 18 матчей во всех утрнирах, в которых он отметился одним голом и двумя голевыми передачами.
Андре начал профессиональную карьеру в 2008 году в составе «Аяччо». После шести лет в составе этого клуба он перешёл в «Ренн», где провёл ещё пять сезонов, после чего отправился в «Лилль».
В составе «Ренна» Андре является победителем Кубка Франции в сезоне-2018/2019.
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