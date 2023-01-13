«Челси» проиграл шесть из восьми последних матчей. Это худший показатель с 1993 года

«Челси» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах. Это наибольшее количество поражений за любой восьмиматчевый период с декабря 1993 года, сообщает OptaJoe в своём «твиттере».

Напомним, в отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Челси» уступил «Фулхэму» со счётом 1:2.

На данный момент «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 25 очков. «Фулхэм», в свою очередь, занимает шестом место, набрав 31 очко. Лидером турнирной таблицы АПЛ является «Арсенал», который набрал 44 очка.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 15 января, начало – 17:00 мск.

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