Джо Коул верил в победу «Челси» над «Фулхэмом»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал поражение в матче с «Фулхэмом» в перенесённом матче седьмого тура чемпионата Англии.



«Я думал, что, когда «Челси» забил, они уверенно выиграют. Им нужен был гол», — приводит слова Джо Коула BBC.



Напомним, в отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Челси» уступил «Фулхэму» со счётом 1:2.



На данный момент «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 25 очков. «Фулхэм», в свою очередь, занимает шестом место, набрав 31 очко. Лидером турнирной таблицы АПЛ является «Арсенал», который набрал 44 очка.



В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 15 января, начало – 17:00 мск.