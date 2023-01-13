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Джо Коул верил в победу «Челси» над «Фулхэмом»

Джо Коул верил в победу «Челси» над «Фулхэмом»
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Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал поражение в матче с «Фулхэмом» в перенесённом матче седьмого тура чемпионата Англии.

«Я думал, что, когда «Челси» забил, они уверенно выиграют. Им нужен был гол», — приводит слова Джо Коула BBC.

Напомним, в отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Челси» уступил «Фулхэму» со счётом 1:2.

На данный момент «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 25 очков. «Фулхэм», в свою очередь, занимает шестом место, набрав 31 очко. Лидером турнирной таблицы АПЛ является «Арсенал», который набрал 44 очка.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 15 января, начало – 17:00 мск.

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