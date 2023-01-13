Кэхилл назвал ключевой момент в матче «Челси» и «Фулхэма»

Бывший защитник «Челси» Гэри Кэхилл прокомментировал поражение в матче с «Фулхэмом» в перенесённом матче седьмого тура чемпионата Англии.
«Удаление — это всегда важный момент матча. Это переворачивает игру с ног на голову. Грэму Поттеру остаётся только задаваться вопросом, когда удача будет на его стороне», — приводит слова Кэхилла BBC.
Напомним, в отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Челси» уступил «Фулхэму» со счётом 1:2.
На данный момент «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 25 очков. «Фулхэм», в свою очередь, занимает шестом место, набрав 31 очко. Лидером турнирной таблицы АПЛ является «Арсенал», который набрал 44 очка.
В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 15 января, начало – 17:00 мск.
- 13 января 2023
-
04:07
-
03:53
-
03:51
-
03:43
-
03:21
-
02:56
-
02:52
-
02:51
-
02:35
-
02:11
-
01:51
-
01:45
-
01:35
-
01:15
-
01:15
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:28
-
00:21
-
00:18
-
00:08
- 12 января 2023
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:34
-
23:21
-
23:10
-
22:55
-
22:53
-
22:34
-
22:25
-
22:25