Кэхилл назвал ключевой момент в матче «Челси» и «Фулхэма»

Бывший защитник «Челси» Гэри Кэхилл прокомментировал поражение в матче с «Фулхэмом» в перенесённом матче седьмого тура чемпионата Англии.



«Удаление — это всегда важный момент матча. Это переворачивает игру с ног на голову. Грэму Поттеру остаётся только задаваться вопросом, когда удача будет на его стороне», — приводит слова Кэхилла BBC.



Напомним, в отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Челси» уступил «Фулхэму» со счётом 1:2.



На данный момент «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 25 очков. «Фулхэм», в свою очередь, занимает шестом место, набрав 31 очко. Лидером турнирной таблицы АПЛ является «Арсенал», который набрал 44 очка.



В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 15 января, начало – 17:00 мск.

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