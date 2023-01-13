Источник: Ярослав Ракицкий вернётся в «Шахтёр»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий вернётся в «Шахтёр», сообщает Террикон.

По данным источника, стороны уже согласовали условия контрактного соглашения, и в ближайшие дни Ракицкий присоединится к команде, которая проводит тренировочный сбор в Турции.

Ракицкий защищал цвета «Шахтера» в период с 2009 по 2019 годы. С 2019 по 2022 год Ракицкий выступал за «Зенит».

Напомним, последним клубом Ракицкого был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в декабре 2022 года. За турецкий клуб Ракицкий сыграл восемь матчей в Суперлиге и один матч в Кубке страны, сделав одну голевую передачу.

На данный момент «Шахтёр» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, записав в свой актив 30 очков.