Источник: Ярослав Ракицкий вернётся в «Шахтёр»
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Украинский защитник Ярослав Ракицкий вернётся в «Шахтёр», сообщает Террикон.
По данным источника, стороны уже согласовали условия контрактного соглашения, и в ближайшие дни Ракицкий присоединится к команде, которая проводит тренировочный сбор в Турции.
Ракицкий защищал цвета «Шахтера» в период с 2009 по 2019 годы. С 2019 по 2022 год Ракицкий выступал за «Зенит».
Напомним, последним клубом Ракицкого был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в декабре 2022 года. За турецкий клуб Ракицкий сыграл восемь матчей в Суперлиге и один матч в Кубке страны, сделав одну голевую передачу.
На данный момент «Шахтёр» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, записав в свой актив 30 очков.
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